781 дольщик Самарской области получит квартиры за счет федерального бюджета

Прошло заседание по вопросу обманутых дольщиков

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с обманутыми дольщиками, число которых в регионе с каждым годом становится меньше. Но окончательно проблема еще не решена. Что сейчас делается для того, чтобы все люди получили свои квартиры, как раз и обсудили на этой встрече.

Сегодня результаты планомерной работы по решению проблемы обманутых дольщиков уже заметны: менее чем за три года в своих правах восстановились 2,8 тыс. дольщиков. По итогам 2019 года из перечня проблемных объектов исключили 12 домов, еще два долгостроя ввели в эксплуатацию, хоть они и не входили в перечень проблемных. Губернатор отметил, что эту работу не останавливают и экономические проблемы.

- По предварительным оценкам, бюджет области по итогам года недосчитается своих доходов в размере 22 млрд рублей. Это очень серьезный удар, и по части наших планов придется отложить срок реализации, но подчеркну, что в нашей работе по решению вопросов обманутых дольщиков пауз быть не должно, - уточнил губернатор.

Уже в этом году 4 многоквартирных дома исключили из реестра. Восстановлены права 498 дольщиков. Еще четыре объекта завершат до конца года.

Важный факт, что Самарская область вошла в число приоритетных регионов, где будут вкладывать федеральные средства в решение вопроса обманутых дольщиков. Уже принято решение по 8 проблемным домам.

- Финансирование этих объектов составит почти 900 млн рублей. Таким образом, будут удовлетворены права 781 человека, - подчеркнул глава региона.

Напомним, что с большой встречи с дольщиками Дмитрий Азаров начал свою карьеру главы региона. Тогда общение продолжалось около девяти часов. Сейчас этому вопросу он продолжает уделять приоритетное внимание.

- На регулярной основе главы муниципальных образований должны решать вопросы обманутых дольщиков, заниматься лично. Коллеги, включайтесь в эту работу, а не ждите, что за вас все сделает областное правительство, - сказал Дмитрий Азаров.