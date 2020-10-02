Царской рыбе - большое плавание: в Волгу выпустили 30 тысяч мальков стерляди

Мальков заносили поглубже в воду и аккуратно выпускали.

На днях Волга у Самары пополнилась очередными новоселами. В реку впустили сразу 30 тысяч малышей-мальков «царской рыбы» - стерляди. Традиционную акцию по восполнению водных биоресурсов провели экологи Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода.

Каждое такое «новоселье» требует тщательной подготовки: сначала специалисты определяют, какую именно рыбу и в каком количестве нужно выпустить в тот или иной водоем. Для АО «КНПЗ» такой подсчет выполнила научная организация ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии». Эксперты рассчитали, что предприятию в этом году необходимо выпустить в реку около 30 тысяч мальков стерляди и почти 50 тысяч мальков сазана. После этого завод заключил договор с рыбоводным предприятием, и там приступили к выращиванию будущих обитателей реки. Несколько месяцев держали икру в специальных условиях, а потом подращивали мальков, обеспечивая им постоянный, расписанный по минутам уход.

Кульминацией масштабной «спецоперации» стал выпуск мальков-сеголеток в реку Самару недалеко от места ее впадения в Волгу. Эксперты уверяют: это место лучше всего подходит для адаптации молоди к естественной среде обитания.

В октябре экологи Куйбышевского НПЗ планируют выпустить в реку ещё около 50 тысяч мальков сазана.