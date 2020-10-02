В Самаре появился мурал в честь героев войны с изображением Михаила Пуговкина

Рисунок находится на доме 28 по ул. Урицкого. Фото - Фонд Капремонта

В Самаре закончили работу над муралом, на котором изображены три героя Великой Отечественной войны, в том числе народный артист СССР Михаил Пуговкин. Об этом сообщают в Фонде капитального ремонта Самарской области.

Авторами работы являются самарские художники Роман Лозовой и Иван Мудрик. На стене дома № 28 по ул. Урицкого они увековечили память трех героев войны. Помимо Пуговкина, это летчица Ольга Санфирова и работник авиастроения, Герой Социалистического Труда Дмитрий Ворфоломеев.

Мурал нарисовали в рамках федерального проекта «Портрет Памяти», который предполагает создание изображений героев войны на фасадах жилых домов по всей стране. Рисунки создают за счет спонсорских средств.

Народный артист СССР Михаил Пуговкин ушел на фронт в 17 лет, сказав, что ему 18. После тяжелого ранения он чудом избежал ампутации ноги и сумел построить актерскую карьеру. Герой Советского Союза Ольга Санфирова родилась в Самаре. У нее на счету более 800 вылетов. Она погибла в декабре 1944 года, когда ее самолет был сбит в тылу врага, при переходе линии фронта она наступила на мину и погибла. Герой соцтруда Дмитрий Ворфоломеев был тяжело ранен в боях на Керченском полуострове в марте 1942 года. После ранения вернулся в строй и дошел до Берлина. В 1949 году приехал в город Куйбышев (как тогда называлась Самара) и устроился на Куйбышевский авиационный завод, где более 40 лет проработал фрезеровщиком.