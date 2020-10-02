Осталось 2 процента: в Самаре почти закончили ремонтировать улицу Стара-Загора

Рабочим осталось совсем немного

В Самаре подходит к финалу ремонт улицы Стара-Загора. Подрядчик выполнил уже 98 % работ.

- Сегодня дорожные рабочие укладывают тротуар на перекрестке с улицей Воронежской. Всего в границах улиц Ново-Вокзальной и Ташкентской в 2020 году в порядок приведут около 24 тысяч квадратных метров пешеходных зон, - сообщают в администрации областной столицы.

Асфальтобетон осталось уложить на 1 тысяче кв.м. 9611 кв.м. тротуаров уже выложены плиткой. Ее пожелали видеть местные жители.

Кроме того, специалисты продолжают установку дорожных знаков и ограждений. Также они благоустраивают газоны, которые сейчас готов на 2/3. Многие поставленные задачи - и на пешеходных, и на автомобильных зонах - уже выполнены.

В мэрии напоминают - по двухлетнему контракту улица Стара-Загора преобразится от улицы Советской Армии до Ташкентской, что составляет 4,8 километра.