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Общество

В Самаре школьник обманул маму и полицию, заявив о нападении маньяка

13-летний Слава сначала рассказал, что его утащил за гаражи мужчина в маске и с ножом, а потом назвал это ложью
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Полиция проводила проверку по факту обращения местной жительницы

Полиция проводила проверку по факту обращения местной жительницы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Неожиданное продолжение получила история про нападение маньяка в маске на 13-летнего школьника на пересечении Гая и Революционной. Напомним, что о ЧП сообщила ранее мама ребенка Вероника. Теперь она же опровергла эти сведения.

- Слава (имя изменено) наврал мне и полиции. Он загулял после школы с одноклассниками. На вопрос: "Зачем историю придумал?", ответил следователю: "Как-то само собой получилось", - рассказала женщина в своих социальных сетях.

Отметим, что проверкой по факту случившегося со всей серьезностью занимались сотрудники МВД. Они искали очевидцев и изучали камеры наружного наблюдения. Сейчас правоохранители будут разбираться с тем, что делать с ложным заявлением.