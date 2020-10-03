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На трассе М-5 под Сызранью «Гранта» залетела под фуру: два человека погибли

По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель легковушки
Анастасия ФИЛАТОВА
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Большегруз влетел в правый бок "Гранты"

Большегруз влетел в правый бок "Гранты"

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В ночь на субботу, 3 октября, примерно в 4:20 на трассе М-5 в Сызранском районе произошло смертельное ДТП. Там столкнулись «Лада Гранта» и фура. Люди, находившиеся в легковушке, не выжили.

- Водитель «Гранты» направлялся из Тольятти в Сызрань. В пути следования он выехал на встречную полосу и попал под фуру. Водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте до приезда медиков, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

На месте ДТП работали сотрудники полиции. Сейчас они устанавливают очевидцев, а также причины и обстоятельства произошедшего. По факту аварии будет проведена проверка. Полицейские призывают всех участников движения соблюдать ПДД.

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