В Тольятти «Ларгус» протаранил гараж после столкновения с «Калиной»

"Ларгус" улетел в гараж после ДТП на перекрестке Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти в пятницу, 2 октября, произошло серьезное ДТП. На улице Шлютова не поделили перекресток «Лада Ларгус» и «Лада Калина». В итоге одна из легковушек улетела в чей-то гараж.

- 43-летний водитель «Ларгуса» двигался по улице Украинской. На нерегулируемом перекрестке с улицей Шлютова он не пропустил «Калину» под управлением 31-летнего мужчины, которая ехала по главной дороге, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

После столкновения «Ларгус» вылетел с дороги, продолжил движение и протаранил гараж. «Калину» тоже вынесло с проезжей части. Легковушка получила серьезные повреждения. В аварии пострадал один человек — водитель «Калины». Его увезли в больницу. Сейчас полицейские продолжают разбираться в деталях ДТП.