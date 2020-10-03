Число заболевших коронавирусом в Самарской области перевалило за 12 тысяч

Суточный прирост заболевших коронавирусом в регионе - более 100 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стала известна статистика заболеваемости коронавирусом в Самарской области на субботу, 3 октября. За сутки в регионе выявили COVID-19 еще у 111 жителей - на одного человека меньше, чем накануне. Общее число зараженных теперь составляет 12 107 человек.

По данным оперативного штаба, число выздоровевших за сутки превысило число заболевших - 118 пациентов смогли победить болезнь. Всего закончили лечение в Самарской области 9 458 человек.

К сожалению, увеличилось и количество смертельных случаев. Скончались еще четыре человека. Общее число пациентов, которых медикам не удалось спасти, - 203.

Что касается данных по стране, то за сутки в России выявили коронавирус у 9 859 жителей, выздоровели - 5563 пациента, умерли - 174 человека.