В Самарской области водитель на «Форде» опрокинулся в кювет и погиб

Полицейские сейчас выясняют все обстоятельства ДТП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские разбираются в деталях смертельной аварии, которая произошла в ночь на субботу, 3 октября, на 10 км трассы «Отрадный — Богатое». Там в 00:17 улетел в кювет автомобиль «Форд Мондео».

- За рулем иномарки находился 28-летний молодой человек. По предварительной версии, в пути следования он не справился с управлением, наехал на барьерное ограждение и опрокинулся в правый кювет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте ДТП. Сейчас полицейские проводят по данному факту проверку, также они призывают всех участников движения соблюдать ПДД.