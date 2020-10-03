В Самаре прокурор через суд добивается групповой изоляции в детском саду

В детском саду у двух групп оказались общие буфетная и раздевальная Фото: Иван МАКЕЕВ

В Самарской области далеко не все учреждения выполняют установленные из-за пандемии коронавируса правила. В частности, дети в образовательных учреждениях должны соблюдать групповую изоляцию. Однако один из детских садов Красноглинского района Самары эти требования нарушил.

- Проверка показала, что в детском саду не соблюдается принцип групповой изоляции. У двух групп помещение для переодевания и буфетная оказались общими, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Прокурор Красноглинского района потребовал от руководства детсада устранить эти нарушения, но проблему решили лишь частично. В итоге теперь прокурор пытается через суд добиться введения в детском саду групповой изоляции.