Самарцам настоятельно рекомендуют не снимать маски Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стала известна статистика заболеваемости коронавирусом в Самарской области на воскресенье, 4 октября. За сутки в регионе выявили COVID-19 еще у 114 жителей - на три человека больше, чем накануне. Общее число зараженных теперь составляет 12 221 граждан.

По данным оперативного штаба, число выздоровевших за сутки меньше, чем заболевших - 82 пациента смогли победить болезнь. Всего закончили лечение в Самарской области 9 540 инфицированных.

К счастью, в этот раз обошлось без смертельных случаев. Общее число пациентов, которых медикам не удалось спасти, остается прежним - 203.

Что касается данных по стране, то за сутки в России выявили коронавирус у 10 499 жителей, выздоровели - 3284 пациента, умерли - 107 человек.