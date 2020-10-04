Стало известно, где нашли еще 114 заболевших коронавирусом в Самарской области

Число заболевших в Самарской области растет

В Самарской области еще 114 человек заболели коронавирусом. В региональном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения болезни рассказали, где нашли новых пациентов.

Наибольшее количество инфицированных выявили в Самаре - 45 граждан. В Тольятти недуг подхватили 16 местных жителей. В Сызрани - 8. Еще 7 заболевших обнаружили в Кинеле, 5 - в Безенчукском районе, 4 в Хворостянском. По 3 случая зафиксировано в Чапаевске, Волжском, Красноармейском и Ставропольском районах. По 2 - в Похвистнево, Богатовском, Кинель-Черкасском и Нефтегорском районах. По 1 - в Новокуйбышевске, Октябрьске, Большечерниговском, Похвистневском, Кинельском, Кошкинском, Красноярском, Приволжском и Шигонском районах.

- 24 человека контактировали с ранее заболевшими, 70 обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, еще 20 не имели клинических проявлений, - отмечают в оперштабе.

Всего в регионе зафиксирован 12221 случай коронавируса. Скончались 203 инфицированных. Выздоровели - 9540, в том числе 82 за последние сутки. Под медицинским наблюдением остается 301 пациент.