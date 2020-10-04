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Коронавирус Covid-19

Самарцам рассказали, когда будет спад заболеваемости коронавирусом

Прогнозами поделился эксперт Роспотребнадзора Александр Горелов
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Людям рекомендуют не забывать про средства защиты

Людям рекомендуют не забывать про средства защиты

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заболеваемость коронавирусом в Самаре и других регионах может пойти на спад. Правда, случится это не так скоро - в феврале 2021 года. Таким прогнозом поделился заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

- Снижения числа заболевших стоит ожидать к февралю следующего года. Сейчас наблюдается плавный рост, но мы к нему готовы, поэтому пугать цифры никого не должны, - отметил эксперт в интервью ТАСС.

Специалист подчеркнул, что сейчас люди должны соблюдать меры безопасности - носить маски, мыть руки, придерживаться социальной дистанции.

Напомним, что 4 октября подтвердились еще 114 случаев заболевания Covid-19 в Самарской области. За все время пандемии инфицированных в губернии уже 12221 человек.