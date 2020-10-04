Водитель и пассажирка вылетели через окна: в Тольятти "Лада" съехала в кювет и перевернулась

Машина получила серьезные повреждения ФОТО: ГИБДД Тольятти
Серьезное ДТП сегодня вечером, в воскресенье 4 октября, произошло в Тольятти. На Обводном шоссе автомобиль "Лада Х-рэй" под управлением 36-летнего мужчины улетела в кювет. Случилось это примерно в 17:30.
- Водитель двигался в сторону Хрящевского шоссе. В районе дома 9В он не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием, - рассказывают в ГИБДД Тольятти.
Как говорят очевидцы, автолюбитель и его пассажирка вылетели из машины через окна. Сейчас они госпитализированы.
По факту ДТП полицейские проводят проверку. Стражи порядка напоминают - используйте ремни безопасности и соблюдайте правила дорожного движения!