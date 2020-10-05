Три человека, в том числе подросток, пострадали в ДТП с «Приорой» в Самаре

Водитель отвлекся от дороги и наехал на ограждение. Фото ГУ МВД России по Самарской области

Три человека, в том числе 15-летняя девушка, пострадали в ДТП в Самаре, сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, в воскресенье, 4 октября, 34-летний водитель автомобиля «Лада Приора» около дома № 150 по улице Чекистов отвлекся от дороги и наехал на ограждение, которое находилось слева по ходу движения.

Автомобиль получил серьезные повреждения, травмы получили три человека, находящиеся в салоне. Водитель и 19-летний пассажир были госпитализированы, 15-летняя девушка, также находившаяся в автомобиле, отправлена на домашнее лечение.