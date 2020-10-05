В Самаре задержан рецидивист, укравший две цепочки у женщины

Злоумышленник сознался в содеянном при допросе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре задержан 44-летний рецидивист, который ограбил местную жительницу, отобрав у нее две золотые цепочки. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

В сентябре в полицию обратилась 55-летняя местная жительница, которая рассказала, что днем на улице XXII Партсъезда ее ограбил неизвестный мужчина. По ее описанию составили портрет предполагаемого злоумышленника и разослали в отделы правоохранительных органов.

Полицейские проверили места, где можно было продать награбленное, и установили, что к преступлению может быть причастен безработный мужчина, проживающий в Кировском районе. Он уже ранее привлекался к уголовной ответственности за разбойные нападения.

Установив круг его контактов, полицейские выяснили, где может находиться подозреваемый, и задержали его. Свою вину он полностью признал.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до семи лет лишения свободы.