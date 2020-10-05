Житель Оренбургской области ищет парня, которого ограбил 20 лет назад, чтобы извиниться

В полицию Самарской области на днях пришло чистосердечное признание в совершении грабежа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В самарскую полицию в октябре поступило необычное обращение от жителя Оренбургской области.

- Он пишет, что в 2000 году ограбил молодого человека по имени Анатолий, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах. - Просит найти потерпевшего, чтобы извиниться перед ним.

Интересно, что автор обращения также сообщил полиции: он раскаивается в содеянном и готов ответить за дела давно минувших дней. Автор письма считает, что его действия надо квалифицировать по статье «Грабеж».

Проблема в том, что, кроме имени своей жертвы, житель Соль-Илецка, приславший письмо, не смог больше ничего припомнить. Да и фигурантом уголовного дела ему, вероятно, уже не стать - сроки привлечения к уголовной ответственности за грабеж уже давно истекли. Так что судьба жертвы грабежа по имени Анатолий, скорее всего, так и останется покрыта мраком.