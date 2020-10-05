Самарец хотел вступить в террористическую группу, чтобы отомстить за смерть дяди

Самарец был задержан при попытке выехать в Сирию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в суд передано уголовное дело в отношении местного жителя, который намеревался вступить в террористическую группу. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

По данным следствия, самарец в 2015 году узнал, что его дядя, состоящий в террористической организации, был убит во время боевых действий в Сирии. Решив отомстить за смерть родственника, он сменил фамилию на ту, которая была у его дяди, и получил загранпаспорт. Собрав нужную сумму и продумав маршрут, он предпринял попытку выехать в Сирию, но в августе 2019 года был задержан в Жигулевске.

Увлекшись взглядами и идеологией ислама, он неоднократно размещал в социальных сетях информацию, содержащую призывы к экстремистской деятельности.

Он обвиняется по нескольким статьям уголовного кодекса, в том числе за вступление в сексуальные отношения с несовершеннолетними.