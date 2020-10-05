Самарские автомобилисты начали закрывать номера медицинскими масками

Маска защищает и от коронавируса, и от штрафа. Фото - Владислав Бандуров, twitter

В Самаре в социальных сетях появились фотографии автомобилей, у которых номера закрыты медицинскими масками. «Новый масочный режим», - написали пользователи соцсетей.

Номера автомобилей водители закрывают намеренно, чтобы избежать автоматической фиксации нарушений дорожными камерами. При этом штраф за езду с нечитаемым номером, в соответствии с КоАП РФ, составляет 500 рублей. Примечательно, что часто номера стремятся закрыть владельцы дорогих иномарок стоимостью несколько миллионов рублей.

Во время пандемии из-за распространения коронавируса использованные маски в больших количествах бессистемно выбрасываются. В медицинских организациях маски соответствующим образом утилизируются, в том время как в быту выбрасываются с обычным мусором, сейчас их часто можно увидеть просто валяющимися на улицах. Некоторые же предпочитают их не выбрасывать, а использовать и дальше, защищаясь теперь уже от штрафов.