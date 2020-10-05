Пропавшего 9 лет назад жителя Новокуйбышевска зверски убили и утопили в Волге

Подозреваемые дают признательные показания Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Самарские правоохранители разобрались с исчезновением жителя Новокуйбышевска Валерия Плотникова. В 2011 году он ушел из больницы города, где находился на стационаром лечении, и бесследно исчез. Как было установлено в ходе длительного расследования, мужчину убили.

Как сообщают в СК РФ, в начале 2011 года Сергей Коптелов создал преступную группу, в которую вошли Артем Быков, Антон Бунтовский, Константин Коптелов, Виталий Горецкий и другие. 24 января 2011 года Быков и Бунтовский по указанию организатора ОПГ задушили Плотникова на территории базы в районе трикотажной фабрики, а тело утопили в Волге.

Бунтовского, Быкова, Горецкого и Сергея Коптелова взяли под стражу в марте и в июле 2020 года. Константина Коптелова отправили под домашний арест. Им предъявили обвинения в незаконном обороте оружия, вымогательстве, грабежах, причинении тяжкого вреда здоровью, уничтожении чужого имущества и убийстве.

В сентябре оперативники нашли еще одного подозреваемого. Им оказался их бывший коллега Игорь Шевяхов, который в 2011 году возглавлял криминальную милицию ОВД Новокуйбышевска.

- Шевяхов задержан по подозрению в подстрекательстве к убийству. Из полиции его уволили в 2013 году. 2 октября 2020 года фигуранта арестовали, - сообщили следователи.

За решеткой экс-милиционер пробудет как минимум до 26 октября. Сейчас расследованием преступлений занимаются в СУ СК России по Самарской области. Как сообщил «КП-Самара» источник, знакомый ситуацией, потерпевший Плотников ранее судим, он имеет отношение к криминальной сфере Новокуйбышевска. По имеющимся сведениям, у Валерия был конфликт с местной группировкой, известной как «Индейцы».