В Самарской области ночью похолодает до -4

При этом днем будет довольно тепло и солнечно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ближайшие дни по ночам столбики термометра стабильно начнут опускаться ниже нулевой отметки на термометрах. Самой холодной будет ночь с понедельника на вторник, с 5 на 6 октября. Синоптики Приволжского УГМС обещают по региону -4… +1, местами до +6 градусов. При этом в областной столице будет не так холодно - +2…+4, а в Тольятти -1…+1.

Днем во вторник, 6 октября, воздух прогреется до +10…+15 градусов. Переменная облачность, осадков не ожидают. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду.

В среду и четверг, 7 и 8 октября, синоптики обещают по ночами -1…+4, местами до +9, а днем +14… +19. Будет переменная облачность, дождей не обещают. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.