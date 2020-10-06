Для борьбы с коронавирусом поликлиники усилят студентами

На работу в больницы направят студентов и ординаторов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области для борьбы с коронавирусом в поликлиники направят студентов и ординаторов. Такое решение было принято в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в регионе.

Как сообщили в ходе заседания, обстановка в последнее время усложняется. Ежедневно в регионе фиксируется более 100 заболевших, всего же выявлено 12 332 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 9 611 пациентов, 203 человека умерли. Кроме того, фиксируется рост случаев внебольничной пневмонии.

В ходе совещания приняли решение усилить поликлиники, направив на работу туда 120 ординаторов 1-2 года обучения и 120 студентов 4-6 курсов медицинского университета.

Помимо этого, в Самаре увеличат число бригад скорой помощи до 65 (сейчас их 55). Кроме того, сделают 100 мобильных бригад амбулаторно-поликлинического звена. Предполагается, что это повысит доступность медпомощи для граждан.

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