В Самаре полиция и ОМОН пришли к сторонникам Светланы Лады-Русь

В обысках участвовали сотрудники ОМОНа Росгвардии. Фото: скрин с видео, выложенного на vk.com/fairnews_life

5 октября в Самаре с утра сотрудники полиции в сопровождении ОМОНа Росгвардии «навестили» сторонников Светланы Лады-Русь (Пеуновой). Напомним, Пеунова знаменита своей Академией, предсказанием близкого конца света и рассказами о рептилоидах с планеты Нибиру, политической партией «Воля» (ныне запрещена в России) и попыткой баллотироваться в президенты.

Несколько лет назад, когда полиция стала проявлять интерес к ней и ее сторонникам, Светлана Пеунова, которая к тому времени сменила фамилию на Лада-Русь исчезла в неизвестном направлении. Поговаривали, что она переехала в Беларусь, но подтверждений этому нет.

Тем временем в Самаре возбудили уголовное дело: бывшие последователи Пеуновой заявили о вымогательстве, мошенничестве, психологическом давлении. Под суд отдали Марину Герасимову, которая была чуть ли не правой рукой Пеуновой. Но громкое дело тихо: Герасимову вроде бы признали виновной, но от наказания освободили.

В знак протеста в Самаре прошли пикеты. Фото: vk.com/fairnews_life

Вчера стало известно о новом уголовном деле: Екатерина М. заявляет, что ее пытались заставить переписать иномарку и квартиру на организацию Лады-Русь за курс оздоровительной солнечной энергии. По предварительным данным, уголовное дело возбуждено по статье «Вымогательство».

5 октября были задержаны двое последователей Пеуновой: Геннадий Казанцев и Андрей Воронцов. Адвокат Воронцова заявляет, что ее не пустили на допрос к клиенту, также пеуновцы пишут о неких недозволенных методах, которые якобы применялись в здании ОВД к Воронцову.

Официальных комментариев от самарской полиции нет, хотя вчера же пеуновцы в знак протеста вышли на одиночные пикеты.

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Напомним, ее подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (подробности)