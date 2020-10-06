В Самаре банду аферистов будут судить за обман жителей 10 регионов на 6 млн рублей

Сейчас члены преступного сообщества находятся под стражей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в Советский районный суд передано уголовное дело в отношении пяти жителей Московской области, которые подозреваются в создании преступного сообщества. Обманув жителей 10 регионов, в том числе Самарской области, они незаконно получили 6 млн рублей.

По данным прокуратуры Самары, в 2019 году была создана преступная группа, один из участников которой неизвестным способом получал данные клиентов разных медицинских учреждений. Другие члены преступного общества связывались с пациентами, входили к ним в доверие и рассказывали, что они могут претендовать на некие денежные компенсации за приобретенные ранее медикаменты. При этом мошенники рассказывали, что для получения компенсации сначала нужно перевести деньги на их счет.

Организатор преступного общества разработал специальные фразы и формат общения, который позволял склонить на свою сторону доверчивых граждан.

Сейчас подозреваемые находятся под стражей.