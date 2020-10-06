Фрагмент усадьбы XIX века обнаружили в Самаре при благоустройстве сквера Аксаковых

Специалисты изучат артефакты и передадут их в музей. Фото - УГООКН Самарской области

В Самаре при благоустройстве сквера Аксаковых нашли фрагмент усадьбы XIX века. Об этом сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.

Работы ведутся на пересечении улиц Фрунзе и Красноармейской. На месте планируют восстановить фонтан, сделать вход со стороны Красноармейской с лестницей-амфитеатром, которая одновременно станет смотровой площадкой. В сквере появится скульптура семьи Аксаковых, автором которой станет Иван Мельников.

Оригинальной особенностью сквера станут светильники из закаленного стекла - их пластины будут символизировать страницы книги с текстом сказки «Аленький цветочек».

Во время работ в сквере археологи обнаружили культурный слой, в котором находились фрагменты усадьбы, предположительно, XIX века. Как рассказал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в эфире радио «Комсомольской правды - Самара», там нашли старинную печь. В дальнейшем планируется подробно описать артефакты и передать находки в краеведческий музей.