Крупнейшая экспозиция с черепахами появилась в Самарском зоопарке

Специалисты расскажут посетителям об особенностях экзотических животных. Фото - самарский зоопарк

В Самарском зоопарке открывается отдел «Черепахи», в котором будет представлено 28 видов рептилий. Это наибольшее число черепах среди российских зоопарков.

Посетители смогут увидеть экзотические виды черепах из семейства змеиношеих, обладающих оригинальным внешним видом, шарнирную амбоинскую черепаху с выпуклым панцирем, угольную черепаху, получившую свое название из-за серо-черного окраса панциря, и других.

Открытие отдела состоится в среду, 7 октября, в 15:00. Специалисты расскажут об особенностях рептилий, их привычках и характере поведения.