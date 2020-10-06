В Самарской области мужчина избил 11-летнюю девочку на глазах у ее матери

Пострадавшая школьница вместе с мамой и младшей сестрой Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самарской области 11-летняя девочка пострадала от рук взрослого мужчины. Как сообщают волонтеры из организации «Право на счастье», произошло все в сентябре.

- Мать даже не заступилась за нее, - говорят активисты. - Говорит нам: «Не так уж он ее избил – сама виновата». Заявление на сожителя писать не собирается.

Тревогу забила школьная учительница, которая увидела девочку всю в синяках. Пострадавшую после этого забрали из семьи в реабилитационный центр. Возбудили ли уголовное дело по факту произошедшего, пока не ясно.

У мамы девочки четверо детей, пострадавшая девочка - старшая, ей 11 лет, младшей дочке - всего полтора годика. Волонтеры говорят, что проблемы в семье были и раньше - взрослые злоупотребляют алкоголем и оставляют детей без присмотра. Однако в ответ на их обращения в прокуратуре Красноярского района еще в феврале этого года ответили: беспокоиться не о чем, все в порядке:

- Мать трудоустроена, сейчас находится в декретном отпуске, - сообщили волонтерам в надзорном ведомстве. - Семья на учете в ПДН не состоит и не состояла. Состояние квартиры, в которой они живут, удовлетворительное, но да, там нужен косметический ремонт. Необходимые еда, игрушки и одежда у детей есть.

Что теперь будет с этой семьей, пока непонятно. «Комсомолка» направила запросы в органы опеки и полицию с просьбой рассказать, какие меры будут предприняты, чтобы защитить детей.