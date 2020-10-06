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В Самаре правоохранители проверяют Фонд поддержки и развития футбола региона

Как стало известно «КП-Самара», проверка связана с эпизодом трехлетней давности и не касается «Крыльев Советов»
Авторы (2):
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
Вера ЦЫГАНКОВАВера ЦЫГАНКОВА
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Каким именно эпизодом в работе Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области заинтересовались правоохранители, пока не известно.

Каким именно эпизодом в работе Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области заинтересовались правоохранители, пока не известно.

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Самарские правоохранители проверяют деятельность Фонда поддержки и развития футбола региона. Визит силовиков связан с эпизодом трехлетней давности. Об этом корреспонденту «КП-Самара» сообщил генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий, комментируя слухи об обысках в самарском футбольном клубе.

- Действительно, сейчас идут проверки деятельности Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области трехлетней давности. У нас запросили информацию. Мы ее предоставили, - сказал Евгений Калакуцкий.

Гендиректор «КС» также отметил, что проверки никак не касаются работы клуба и нынешней деятельности фонда.

- Хочу отметить, что эти проверки никак не касаются работы клуба и деятельности фонда в настоящий момент времени и никак на них не влияют. Мы продолжаем работать, - уточнил Калакуцкий.

Каким именно эпизодом в работе Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области заинтересовались правоохранители, пока не известно.