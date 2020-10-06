Печь, стоявшую в доме Аксакова, обнаружили при благоустройстве сквера в Самаре

Находки после изучения будут переданы в краеведческий музей. Фото - twitter Александра Хинштейна

В Самаре продолжается благоустройство сквера Аксаковых на пересечении улиц Фрунзе и Красноармейской. На этой же территории располагался дом семьи Аксаковых. Вместе со строителями на месте работают археологи, они изучают находки, которые появляются в ходе реставрации.

Ранее был обнаружен фрагмент усадьбы XIX века, а в дальнейшем специалисты раскопали остов печи, сложенный из старинных кирпичей. Об этом сообщил в эфире радио «КП-Самара» на 98,2 fm депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Он рассказал, что есть и другие интересные находки, например, ученые нашли предметы из бронзы и кирпич с вкраплениями стекла. После изучения находок они будут переданы в краеведческий музей.