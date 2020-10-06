Стало известно, почему в ТРК «Амбар» погас свет и сработала сигнализация

Из ТРК быстро эвакуировали всех посетителей и сотрудников

Вечером 6 октября в ТРК «Амбар» сработала пожарная сигнализация. Служба безопасности торгового комплекса оперативно эвакуировала всех сотрудников и посетителей – к счастью, вечером в будний день их оказалось не так много.

- Произошло короткое замыкание, горения не было, - прокомментировали происшествие в ГУ МЧС по Самарской области. - Вызов поступил в 19.51, ему автоматически был присвоен повышенный ранг – «Пожар №2».

Как рассказали в ТРК «Амбар», в торговом центре действительно произошло короткое замыкание в одном из разгрузочных блоков с тыльной стороны здания - в электрощитовой № 8 на первом этаже. Из-за этого во всем здании внезапно погас свет и сработала пожарная сигнализация.

- Произошло короткое замыкание в одном из технических помещений с тыльной стороны торгового комплекса. Возгорания не было, но в связи с задымлением помещения штатно отработала пожарная сигнализация и охрана торгового комплекса провела эвакуацию посетителей и персонала торгового комплекса, - сообщили журналисту «КП-Самара» в администрации торгового комплекса. - Эвакуация заняла не более трех минут. Всего было эвакуировано около 250 человек. Прибывшие сотрудники МЧС проверили состояние помещений и оборудования, и разрешили дальнейшую работу торгового комплекса.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших, работа торгового комплекса возобновилась.