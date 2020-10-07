В Самаре в школе № 73 у одной из учениц заподозрили коронавирус

В регионе могут отправить учеников на досрочные каникулы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в школе № 73 один из классов закрыли на карантин из-за коронавируса у одной из учениц. Об этом «КП-Самара» сообщили в городской администрации. При этом в целом школа продолжает функционировать, в остальных классах дети учатся.

Кроме того, из-за сложной эпидемиологической обстановки на карантин закрыли школу № 54. Там оказался превышен порог по заболеваемости ОРВИ и гриппом. Коронавирус у учеников и учителей там зафиксирован не был.

Сейчас в Самарской области обсуждается возможность вновь отправить учеников на домашнее обучение или досрочные каникулы из-за ситуации с коронавирусом в регионе. В области ежедневно фиксируется более 100 новых случаев заражения, всего же зафиксировано 12 447 заразившихся, из них выздоровели 9 699, 206 умерли.