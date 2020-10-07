Более 60 животных обрели новый дом после выставки в Самаре

Животных и хозяев подбирали по температменту. Фото - организаторы выставки

В Самаре завершилась выставка «Друг человека», которая проходила в «Экспо-Волге». На протяжении двух дней желающие могли не только посмотреть на животных, но и забрать понравившегося питомца. Выставка прошла при участии «Центра поддержки гражданских инициатив» и сторонников партии «Единая Россия».

Все животные на выставке были привиты, многие стерилизованы. Были как котята и щенки, так и уже взрослые особи. Как отмечают специалисты, при выборе домашнего питомца его возраст не столь важен - найти общий язык можно и со взрослыми кошками и собаками, если подобрать животное по темпераменту. Главное - подарить животным теплые чувства и любовь, тогда и они ответят тем же.

- Многие собаки и кошки, представленные на выставке, испытали на себе все тяготы бродячей жизни, жили впроголодь в холодных подвалах, подвергались жестокому обращению со стороны человека или испытали на себе предательство старых хозяев. При этом животные готовы стать надежными друзьями своим новым хозяевам и радовать их каждый день своей преданностью и бескорыстной любовью, - рассказала волонтер приюта «Надежда» Ирина Запевалова.

Как отмечают представители приютов, решение забрать себе питомца не должно быть спонтанным. Необдуманный поступок может привести к возвращению животного в приют, а некоторые и вовсе могут выкинуть их на улицу. На выставке с новыми владельцами животных заключали договор, чтобы следить за содержанием питомца и консультировать по уходу за ним.

По итогам выставки новый дом нашли 40 кошек, 22 собаки, кролик и черепаха.