Самарцы стали чаще покупать премиальные автомобили с пробегом

Спрос вырос на 70% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спрос на подержанные автомобили премиальных марок в возрасте трех лет в Самаре вырос на 70%, выяснили эксперты «Авито Авто». Рост зафиксирован в 3 квартале по отношению к результатам продаж в прошлом году за аналогичный период.

В своем исследовании эксперты оценивали такие марки, как Mercedes-Benz, Audi, BMW, Porsche, Jaguar, MINI, Lexus и другие.

Средняя цена трехлетнего премиума в Самаре составила 3,05 млн рублей. По сравнению с прошлым годом рост составил 4%.

В целом по стране рост по сравнению с третьим кварталом прошлого года составил 59%. Премиальные автомобили всегда покупают хорошо, несмотря на никакие финансовые проблемы. Лишь в апреле, когда вводились самые жесткие ограничения, наблюдался небольшой спад.

Самая высокая цена на подержанный премиум по стране зафиксирована в Новосибирске, где за трехлетнюю иномарку престижного бренда нужно будет выложить 4,3 млн рублей. Наименьшая стоимость - в Воронеже, где за неновую статусную машину нужно заплатить 2,7 млн рублей.