Жителям региона рекомендуют быть осторожнее

В оперативном штабе рассказали, как и где заболели коронавирусом еще 119 человек в Самарской области на 7 октября 2020 года. Сразу в двух муниципалитетах цифры суточной заболеваемости намного выше, чем обычно. В Нефтегорском районе за день заболели сразу 14 человек - такого не было с первых дней пандемии. В Новокуйбышевске, где коэффициент заболеваемости и так выше среднеобластного, коронавирус одолел еще 12 человек. Зато в Тольятти за сутки нашли только одного больного. В Безенчукском районе тоже не все хорошо - здесь также фиксируют вспышку, 8 человек отправились на больничный с ковидным диагнозом за сутки. Всего в Нефтегорском районе 128 больных, а в Безенчукском 156.

Всего в регионе с начала пандемии зафиксировано 12 556 случаев коронавируса. Из 119 за последние сутки четверо контактных, двое из них в Нефтегорском районе, 19 человек узнали о своей болезни после профосмотра, а 96 человек уже находились под наблюдением врачей с ОРВИ и пневмонией, и выяснилось, что виноват в их недомогании именно «модный» вирус.

Скончались с начала пандемии 206 человек, за последние сутки жертв ковида не прибавилось. Почти 80% пациентов уже поправились - это 9806 человек.