В Самаре извращенец приманивал детей с помощью котенка

Подозреваемый задержан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские правоохранители задержали мужчину, который приставал к маленьким детям. Злоумышленнику вменяют сразу несколько преступлений - в Октябрьском и Промышленном районах. Действовал он по определенной схеме.

- Девочка гуляет с мамой и папой, а злоумышленник сидит с котенком на руках в сторонке. Родители отвлеклись, а ребенок к нему подходит. Он говорит: «Пошли за угол, дам с котенком поиграть, денег заплачу». Уходят, он сам раздевается и ребенка трогает, - рассказал в интервью «КП-Самара» начальник управления уголовного розыска ГУ МВД России по региону Павел Жилюнов.

Подозреваемого поймали после того, как он занимался непристойными делами на скамейке возле жилого дома. Расследование сейчас продолжается.