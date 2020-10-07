На трассе М-5 у Жигулевского моря неизвестные украли ливневые решетки

Ущерб от кражи устанавливается. Фото - соцсети

В Самарской области полицейские расследуют кражу ливневых решеток на трассе М-5 «Урал» около Жигулевского моря, сообщает собственный источник «КП-Самара».

Решетки были украденным неизвестными на 974 километре дороги М-5 около Жигулевского моря прямо с дороги. Среди потерпевших значится начальник участка ООО «Автоволгострой».

Всего неизвестные стащили 11 решеток, что создало потенциально опасную ситуацию для автомобилистов, которые могли угодить колесами в образовавшиеся ямы. Ущерб от кражи устанавливается, полицейские ищут причастных.