Самарский арбитражный суд переезжает в новое здание

С 23 ноября суд будет размещаться на Самарской, 203 б Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Арбитражный суд Самарской области переезжает в новое здание, говорится на сайте ведомства.

С 23 ноября суд будет размещаться на Самарской, 203 б. Из-за переезда с 9 по 20 ноября не будут проводиться судебные заседания, их перенесли на более поздние сроки.

В эти же даты приостанавливается прием исковых заявлений и процессуальных документов по действующим делам. При этом документы можно будет подать в электронном виде на сайте «Мой арбитр» или обычной почтой. С 17 ноября почтой документы нужно будет отправлять по новому адресу, а до этого срока по прежнему адресу – 443045, Самара, ул. Авроры, 148.

Из-за переезда ознакомление с материалами дела и выдача документов приостановлены до 23 ноября.