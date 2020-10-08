Самарцам «добавили» 31 ноября в календарь для вакцинации от гриппа

Самарцам предлагают вакцинироваться от гриппа 31 ноября. Фото - twitter

В Самаре на одной из остановок города появилась реклама, в которой горожанам предлагают пройти вакцинацию от гриппа в любой день осени, в том числе 31 ноября. Фото с такой рекламой появилось в соцсетях.

Как пишут пользователи в комментариях, это трамвайная остановка «Юных Пионеров» в Кировском районе. В рекламном объявлении написано, что лучшим временем для вакцинации являются сентябрь, октябрь, ноябрь в период дат с 1 сентября по 31 ноября.

По данным регионального Роспотребнадзора, в области зарегистрировано 13 606 случаев ОРВИ и гриппа. Сезонная заболеваемость осложняет ситуацию с коронавирусом, у которого такая же симптоматика. В регионе ежедневно фиксируется более 100 случаев заражения коронавирусом, всего выявлено 12 566 заразившихся.