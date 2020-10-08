Тольяттинские депутаты хотят вернуть прямые выборы мэра

Депутаты тольяттинской думы направили в областной парламент законодательную инициативу о возврате прямых выборов мэра. Соответствующие документы опубликованы на сайте губдумы.

В пояснительной записке авторы инициативы указывают, что при действующей системе горожане, фактически лишенные права выбора, теряют интерес и доверие к власти, а также лишаются возможности спрашивать с избранного мэра о его деятельности. Тольяттинские депутаты в подтверждение своих слов отмечают низкую явку на выборах в сентябре.

«Чтобы улучшить ситуацию в регионе и попытаться изменить отношение граждан к действующим ветвям власти, вернуть доверие к власти, необходимо вернуть эту власть в руки граждан - необходимы прямые выборы главы муниципального образования», - говорится в документе.

Сейчас главой Тольятти является Сергей Анташев. Он был избран в апреле 2017 года конкурсной комиссией из 20 человек, сформированной губернатором и местной думой.