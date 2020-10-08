Платил миллионы «мертвым душам»: в Самаре директор НИИ тратил бюджет на неработающую жену

Бюджет организации понес серьезные потери Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны результаты проверки самарского отделения НИИ радио им. Кривошеева. Аудиторы обнаружили, что директор самарского филиала Дмитрий Лучин устроил на работу четыре «мертвые души» - сотрудников, которые числились в организации и получали зарплату, но фактически на рабочем месте не присутствовали. Благодаря этим махинациям руководитель филиала положил себе в карман кругленькую сумму – более семи миллионов рублей.

Проверку работы самарского отделения НИИ инициировали активисты Бюро расследований Общероссийского народного фронта.

- К нам обратились работники предприятия. Они рассказали о сомнительной кадровой политике, проводимой в филиале, - рассказал координатор Бюро расследований ОНФ в Приволжском федеральном округе Вадим Нуждин. - По подсчетам работников, за последние пять лет на предприятии фиктивно работали родственники руководителей подразделений, в том числе жена директора. Это позволило им незаконно обогатиться за счет госпредприятия.

Руководитель Бюро, депутат Госдумы Антон Гетта обратился в Россвязь, оттуда в самарский филиал выехала аудиторская проверка. Комиссия из Москвы работала в регионе две недели кряду. Результаты оказались неутешительны.

- Проверка обнаружила, что в филиале были фиктивно трудоустроены четыре человека, - указано в документах Россвязи. - Директор самарского филиала Дмитрий Лучин необоснованно выплатил им более 7 миллионов рублей. Все они уже возвращены в бюджет предприятия. По итогам данной проверки, а также по заключению суда, если таковое будет принято, безусловно, последуют определенные кадровые решения.

В ОНФ предполагают, что потери для бюджета могли быть даже более существенными.

- Сотрудники НИИ утверждали, что «мертвых душ» больше, а суммы финансовых потерь могли достигать 10 миллионов рублей, - пояснил Вадим Нуждин. - Сейчас, по данным ОНФ, по этим фактам проводится доследственная проверка УФСБ России по Самарской области.