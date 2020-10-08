В Самаре двое приятелей украли 3,5 млн рублей и коллекцию монет

Коллекцию украденных монет эксперты оценили в 102 тыс. рублей. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре в суд передано уголовное дело в отношении двух местных жителей, которые обвиняются в ограблении оптового рынка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, грабители вскрыли монтировкой пластиковые окна в здании и проникли в офисные помещения, где в одном из кабинетов взломали металлический ящик, откуда достали порядка 3,5 млн рублей и коллекцию монет, принадлежащую одному из сотрудников. В коллекции было более тысячи монет, их стоимость, по оценкам экспертов, составляла 102 тыс. рублей.

Полицейские посмотрели записи камер видеонаблюдения, опросили очевидцев и установили автомобиль, на котором скрылись грабители. Как оказалось, владельцем машины был 38-летний самарец, судимый за умышленное причинение вреда здоровью. Его задержали, в ходе допроса он рассказал, что действовал вместе с подельником, судимым за грабеж. В дальнейшем оперативники задержали и его.

Обыскав квартиры задержанных, полицейские нашли коллекцию монет и украденные деньги. Сейчас мужчины находятся под домашним арестом. Уголовное дело передано в суд, фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.