Самарчанка выжила, выпав из окна четвертого этажа

Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Вечером 7 октября в больницу имени Семашко в Самаре доставили Ирину Ф. Женщина выжила, упав с высоты четвертого этажа.
- У нее диагностирована сочетанная травма - это когда одновременно повреждены сразу несколько внутренних органов. Очень тяжелое состояние, - рассказал корреспонденту "КП-Самара собственный источник в сфере медицины.
Выжила женщина чудом. Однако, возможно, этому отчасти способствовало и ее состояние - она была пьяна.
По факту ЧП сейчас проводится проверка: полицейские выясняют, упала ли женщина сама или ей "помогли". На месте происшествия - жилом доме на Московском шоссе - стражи порядка уже побывали.
Врачи продолжают бороться за жизнь пациентки. Вероятно, если ее состояние стабилизируется и она придёт в себя, Ирина сможет вспомнить и рассказать, какие событий предшествовали ее падению из окна собственной квартиры.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (846) 270-69-10
Viber/WhatsApp: +7 917 037 91 65
Почта: kpsamara@phkp.ru
ВКонтакте: https://vk.com/kps163