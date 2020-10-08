Самарчанка выжила, выпав из окна четвертого этажа

Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 7 октября в больницу имени Семашко в Самаре доставили Ирину Ф. Женщина выжила, упав с высоты четвертого этажа.

- У нее диагностирована сочетанная травма - это когда одновременно повреждены сразу несколько внутренних органов. Очень тяжелое состояние, - рассказал корреспонденту "КП-Самара собственный источник в сфере медицины.

Выжила женщина чудом. Однако, возможно, этому отчасти способствовало и ее состояние - она была пьяна.

По факту ЧП сейчас проводится проверка: полицейские выясняют, упала ли женщина сама или ей "помогли". На месте происшествия - жилом доме на Московском шоссе - стражи порядка уже побывали.

Врачи продолжают бороться за жизнь пациентки. Вероятно, если ее состояние стабилизируется и она придёт в себя, Ирина сможет вспомнить и рассказать, какие событий предшествовали ее падению из окна собственной квартиры.

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