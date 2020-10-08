Умер художник-монументалист Вячеслав Герасимов, который жил и работал в Самаре

Художник-монументалист умер после тяжелой болезни

На 84-м году жизни умер художник-монументалист Вячеслав Герасимов. Художник родился в Астрахани, учился в Саратовском художественном училище и Московском высшем художественно-промышленном училище. С 1969 года он жил и работал в Самаре.

К числу его работ, знакомых большинству самарцев, относятся панно на зданиях госпиталя ветеранов войн на 22-го Партсъезда, корпуса Самарского университета на Московском шоссе, а также витражи в самарском Дворце бракосочетаний (в народе известном как «Теремок») и самарской филармонии.

На протяжении последних лет он боролся с тяжелой болезнью, но при этом продолжал работать дома.