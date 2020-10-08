Работа эвакуаторов в большинстве случаев вызывает нарекания со стороны автомобилистов города. Фото - соцсети

Появились фото, на которых видно, как эвакуатор порвал провода троллейбусной сети в Самаре. Пользователи выложили фото произошедшего в социальных сетях. Отмечается, что инцидент произошел на пересечении улиц Садовой и Ульяновской.

Движение троллейбусов было приостановлено. Авторы фото отмечали, что водитель эвакуатора находился на месте без сопровождения сотрудника полиции, и предполагают, что случившееся является кармой для эвакуаторщика.

Работа эвакуаторов в большинстве случаев вызывает нарекания со стороны автомобилистов города. Хотя формально автомобили забирают с мест, где действительно запрещена парковка и имеются соответствующие знаки. Эвакуируют далеко не всех нарушителей, а автомобили, которые реально мешают движению или стоят с грубыми нарушениями правил во дворах, остаются на месте. Кроме того, эвакуации часто не подвергаются дорогие иномарки.