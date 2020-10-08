Елена Лапушкина анонсировала запуск горячих линий по отоплению в Самаре

Большие объемы перекладок не помешали подать тепло в дома вовремя

В Самаре с 12 октября 2020 года начнут работать горячие линии по вопросам включения отопления. Об этом глава города Елена Лапушкина сообщила в своем инстаграме. Она уточнила, что уже к отоплению подключили 84% многоквартирных домов. Все идет по запланированному графику, несмотря на то, что перекладки теплосетей в этом году были особенно масштабными.

- Будут работать две телефонные линии в Департаменте городского хозяйства, а также «горячая линия» организуется во всех внутригородских районах и, конечно, будет задействован телефон единой диспетчерской службы города. Будем отрабатывать каждый конкретный адрес, - отметил Елена Лапушкина.

Обращения жители могут отправлять по каждому конкретному вопросу, даже если проблема в стояках отдельных домов. Работа по каждому адресу будет отслеживаться. Также все обращения традиционно принимают в социальных сетях, жителей только просят обязательно оставлять свои адреса.

- Будем в максимально короткие сроки принимать все необходимые меры, - заверила глава города.