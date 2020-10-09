Дипломные проекты студентов СамГУПС стали одними из лучших в стране

Самарские студенты сделали дипломные проекты лучше многих в стране

Федеральное агентство железнодорожного транспорта подвело итоги олимпиады дипломных проектов студентов железнодорожных вузов страны за 2020 год. Оценивались работы в девяти университетах путей сообщения. В итоге два студента самарского вуза заняли первое место: Анна Тарасова (научный руководитель – профессор СамГУПС Евгений Тарасов) и Андрей Мазанов (научный руководитель – доцент СамГУПС Сергей Петухов). Третье место досталось дипломному проекту студента Даниила Корунова (научный руководитель – доцент СамГУПС Лариса Папировская).

Дипломный проект Анны Тарасовой «Модернизация автоматической переездной сигнализации на базе системы определения координаты и скорости поезда в целях повышения пропускной способности и безопасности на переездах» набрал 81 балл и вошел в тройку лучших дипломных проектов среди транспортных вузов страны. Девушка всего на 1 балл уступила сильнейшему сибирскому вузу. Первое место занял студент Петербургского университета путей сообщения, старейшего в стране.

Еще четыре дипломных проекта студентов филиалов и представительств СамГУПС в ПФО заняли третье место по специальностям среднего профобразования. А преподавателей СамГУПС - заведующего кафедрой «Электротехника», профессора Евгения Тарасова и доцента кафедры «Локомотивы» Сергея Петухова - наградили благодарственными письмами Росжелдора.