Три подростка пострадали в столкновении двух автомобилей в Самарской области

Водитель "Форда" повернул налево и врезался в "Приору". Фото - ГУ МВД России по Самарской области

Три подростка пострадали в столкновении «Форда Мондео» и «Лады Приоры» в Кинельском районе. Авария произошла в четверг, 8 октября. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В 16:15 на 7 км дороги «Кинель - Богатое - Борское» водитель «Форда» повернул налево и врезался в «Приору», за рулем которой находился водитель, получивший права только в этом году. В результате аварии пострадали трое подростков, которые ехали пассажирами, двоим из них 14 лет, одному - 13 лет.

Пострадавших на скорой помощи доставили в больницу, а затем медики отправили их на домашнее лечение. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.