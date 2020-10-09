СГЭУ запустил образовательную программу с ВТБ

У студентов появятся новые возможности для получения знаний

Самарский государственный экономический университет вместе с бизнес-партнером запустил новую образовательную программу для студентов «Школа управления рисками ВТБ». Пройти ее студенты вуза могут бесплатно.

Программа построена по аналогии с всемирно известными и признанными в профессиональном сообществе программами FRM и CFA по подготовке финансовых аналитиков и специалистов в области количественных финансов.

- Чтобы студент получил сертификат о сдаче этих программ, он должен освоить много обязательной теории, которая носит не всегда прикладной характер. Наша программа убирает такую теорию и оставляет в основном практическую направленность, - говорит член правления банка «ВТБ» Максим Кондратенко.

Ректор СГЭУ Светлана Ашмарина отметила, что такое сотрудничество банка и вуза безусловно направлено на повышение конкурентоспособности выпускников на рынке труда.

- Это не просто возможность для наших студентов получить практические знания в банковской сфере от лучших практиков, но и подтвердить их сертификатом о дополнительной профессиональной подготовке, проявить таланты и получить возможность трудоустройства в одном из ведущих банков страны, - резюмировала ректор СГЭУ.