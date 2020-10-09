Самарцам предлагают проверить свои знания по экологии на всероссийском диктанте

Экодиктант призван привлечь внимание к проблемам окружающей среды Фото: Twitter.com

В ноябре в Самарской области, как и по всей стране, пройдет экологический диктант, цель которого — привлечь внимание к вопросам охраны окружающей среды.

Мероприятие решили приурочить к Всемирному дню вторичной переработки отходов. Организаторами экодиктанта выступают несколько общественных организаций, а также профильные министерства.

Предполагается, что в экологическом диктанте примут участие более миллиона человек: взрослые и дети, сотрудники крупнейших корпораций. Мероприятие пройдет 15-16 ноября в двух форматах: онлайн на портале экодиктант.рус и офлайн на базе школ, вузов и техникумов. Отметим, что победителей ждут ценные призы и почетные грамоты.