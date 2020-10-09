В Самаре к дому-памятнику на Куйбышева незаконно надстроили третий этаж

С проверкой придут в дом на ул. Куйбышева, 17. Фото: Twitter/@IgAeU5M7C2r34tY

- А что, так разве можно? Вроде бережем традиции, историю - а тут такое. Или это реновация по-самарски? - такое обращение к самарским властям появилось вчера в твиттере.

Автор жалобы - Алия - приложила фотографии здания, по которому поползли трещины. Два этажа выглядят, как старинное здание. Третье - сделано из "свежего" красного кирпича.

- Теперь этот гигант сломался и он "висит" на маленьком ул. Куйбышева, 17. Проверьте разрешительную документацию, - просят пользователи соцсетей.

Власти отреагировали довольно оперативно. Первыми отписали сотрудники департамента градостроительства Самары: они заявили, что выдачу разрешений на строительство объектов культурного наследия, они не выдают.

Возможно, дом треснул как раз из-за надстроенного третьего этажа. Фото: Twitter/@IgAeU5M7C2r34tY

Этим занимаются сотрудники Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области. Руководитель ведомства, Владимир Филипенко отписался:

- Управлением разрешение не выдавалось. Будут проведены контрольные мероприятия. Принято в работу.

Когда к дому придет проверка и какие результаты она принесет, пока сказать сложно.